Только однажды удалось приручить "трех львов": история противостояний сборных Украины и Англии

Уже 26 марта сборные Украины и Англии проведут матч на переполненном "Уэмбли" в рамках отбора к Евро-2024. "Сине-желтым" только однажды удалось одолеть команду из "Туманного Альбиона".

В общей сложности команда Украины и Англии провели 8 матчей в своей футбольной истории. "Трем львам" удалось победить украинцев 5 раз, дважды команды расписали мировую и однажды триумфаторами с поля сошли "сине-желтые", пишет 24 канал.

Достойно внимания Это одна из лучших сборных: дебютант "сине-желтых" прокомментировал вызов против Англии.

Не такой и страшный лев как его рисуют

Несмотря на то, что сборная Англии доминирует в истории противостояний над сборной Украины, почти все поединки между этими командами проходили в боевой атмосфере, где победителя нельзя было угадать до финального свистка. Но вот, несмотря на такую неуступчивость со стороны украинцев, "сине-желтые" за все время забили только три гола в ворота англичан. Зато команда из "Туманного Альбиона" наколотила украинцам 13 мячей.

Товарищеские встречи

Первые две встречи между сборными Англии и Украиной прошли не в официальном ключе. Дебютную встречу команды провели в 2000 году в Лондоне. Тогда "сине-желтые" хоть и смогли навязать борьбу англичанам, однако в своей первой, хоть и товарищеской встрече, уступили со счетом 2:0. Уже в 2004 году украинцы снова посетили "Туманный Альбион", и на этот раз в Ньюкасл. Победа "трем львам" далась легче, чем в прошлый раз, поэтому англичане снова в "сухую" и с большим счетом одолели Украину. 3:0.

Квалификация на ЧМ в Африке

Через несколько лет вес поединков между сборными Украины и Англии существенно вырос, поскольку на этот раз команды соревновались в официальных матчах (в отборочной группе) за право сыграть на чемпионате мира-2010 в ЮАР. Первое из поединков прошло в Лондоне в 2009-м, где англичанам буквально удалось вырвать победу на последних минутах встречи. 2:1. Дебютный гол Украины в матчах с Англией забил Андрей Шевченко.

Второй поединок команды провели в Днепре, тогда "сине-желтые" и обрели свой пока единственный триумф над "тремя львами". Нелегкую победу для украинцев принес Сергей Назаренко – 1:0. Тогда Украине удалось пройти в плей-офф раунда отбора в ЧМ, однако наша сборная тогда уступила сборной Греции.

Домашнее Евро

Очередную встречу команды провели на большом турнире, а именно на Евро-2012, которое проходило в Украине и Польше. Англичане тогда одержали минимальную скандальную победу со счетом 1:0 Однако украинцы заслуживали ничью. Поскольку Марко Девич забил гол в ворота соперника, но вот арбитр матча не увидел взятие ворот, потому что думал, что "круглый" не пересек линию ворот. Поединок стал революционным для футбола, поскольку повлиял на то, чтобы в игру ввели систему фиксации голов.

Период перемирия

Впоследствии собрания встречались в рамках отбора к прошедшему в Бразилии чемпионату мира-2014. Тогда Англия и Украина провели две максимально компромиссные встречи, поскольку на "Уэмбли" команды сыграли вничью. 1:1 (именно в том матче Евгений Коноплянка забил один из самых ярких голов в истории сборной Украины), а вот в Киеве коллективы провели свой единственный безголевой поединок – 0:0. Тогда украинцы снова попали в плей-офф раунд выбора в ЧМ, однако досадно уступили французам.

Избиение на континентальном турнире

Последний свой матч сборные Украины и Англии провели в рамках Евро-2020, которое через пандемию коронавируса проходило в 2021 году. "Сине-желтые" и команда "трех львов" встретилась в четвертьфинале турнира на "Стадио Олимпико" в Риме (то Евро не имело страны-хозяики, поскольку проходило по всей Европе). Тогда украинцы подверглись настоящему избиению от англичан и провели наименее оппозиционный матч. Англия на большом турнире одолела украинцев со счетом 4:0.