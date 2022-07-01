Чемпион Европы Испания уничтожила Украину в полуфинале Евро-2022 по футзалу, наколотив 9 голов

Женская сборная Украины по футзалу стартовала в "Финале четырех". "Сине-желтые" разгромно уступили действующим чемпионкам Европы Испании.

Испания – Украина 9:0

Голы: Майте, 1, Луси, 8, 28, И. Кордоба, 18, Пеке, 19, Де Пасс, 28, Санс, 31, Амелия, 32, Сампер, 38

Олег Шайтанов определился со стартовой пятеркой. Место в воротах заняла Виктория Кислова, среди универсалов – Ксения Гриценко, Александра Скибина, Ирина Дубицкая и Юлия Форсюк (капитан), пишет 24 канал.

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Уже на стартовых минутах испанкам удалось забить скорый гол. После ошибки Гриценко прострел с фланга замкнула Майте – 1:0.

Украинки ответили дальними ударами Форсюк и Воловенко. Украинские футзалистки высоко встречали соперниц на их части площадки, но действующие чемпионки Европы классно выходить из-под этого прессинга. Но иногда и грубо ошибались.

"Сине-желтые" интересно разыграли ввод мяча с линии поля. Адресаткой последней передачи стала Гриценко. Ксения обыграла попечительницу, но стать победительницей в дуэли против голкиперки Испании не сумел. Очень опасный момент упустили украинки.

На 8-й минуте испанки удвоили свое преимущество. Луси на дальней стойке классно замкнула прострел – 2:0.

Нельзя сказать, что подопечные Шайтанова играли плохо. Игра девушек была довольно привлекательной, но испанки одерживали верх своим классом.

Дубицкая после передачи от Гриценко пробивала в ближний угол. Немного не хватило Ирине, чтобы записать свою фамилию на табло в Гондомаре.

Через десять минут испанки совершили счет 3:0. Кордоба вышла победительницей по борьбе, оттеснила украинку и легко опрокинула Кислову.

За минуту до окончания первого тайма чемпионки заработали право на перспективный штрафной. Мощный прострел успешно замкнул Пеке – 4:0.

Именно с таким счетом закончилась первая 20-минутка.

Матч в одни ворота

Второй тайм начался по схожему сценарию – высокий прессинг от украинок и голы от испанок. На одну минуту действующие чемпионки Европы забили дважды. Голы в активе Де Пасс и Луси – 6:0. Следует отметить первый гол на 28-й минуте. голевую атаку испанки разыграли в четыре передачи.

Мяч после пушечного выстрела со штрафного от Воловенко пролетел рядом со штангой.

Скибина потеряла мяч на части поля испанок, впоследствии в борьбе Александра таки вернула украинкам мяч, но сбросила обратно прямо в ноги соперницы. Дрозд пыталась Санс пробить, но испанская футзалистка легко обыграла Кислову – 7:0.

Через на следующей минуте испанки в три передачи организовали голевую атаку, которую закончила Амелия – 8:0.

Титова опасно пробила по воротам испанок – голкиперша была на месте.

Кирильчук дала Сампер запереть прострел на дальней стойке – 9:0. Матч проходил под полным контролем испанских футзалисток.

Воловенко взяла инициативу в свои руки, но ее дальний удар был не точным.

9:0, Испания доказывает свое звание одной из фавориток "Финала четырех" и проходит в финал. Украина будет бороться только за третье место.

В другом матче Португалия – Венгрия, который состоится 1 июля, определится соперник Украины по борьбе за третье место.