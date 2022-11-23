Красная фурия в Катаре: Испания вынесла Коста-Рику вперед ногами на ЧМ-2022

У команды Луиса Энрике не было никаких проблем в матче с представителем Центральной Америки. "Фурия Роха" забила пять мячей и возглавила группу Е.

Испания – Коста-Рика 7:0

Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Мората, 74, Солер, 89, Мората, 90+2.

На чемпионате мира в среду сыгран третий матч. В группе Е Испания противостояла Коста-Рике сразу после того, как их соперник по группе Германия опозорилась в игре с Японией.

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Тренер пиренейцев Луис Энрике оставил в запасе Карвахаля, Родри и Морату. Впрочем, получение трех очков в этом матче не стало проблемой для испанцев, пишет 24 канал.

Коста-Рика посыпалась с первых же минут. Первым ворота Наваса поразил Дани Ольмо. Игрок Лейпцига получил мяч после разрезного заброса из глубины, на финте обыграл защитника и пробил сквозь Кейлора.

Уже через 10 минут счет удвоил Асенсио. Форварда Реала никто не накрыл после прострела Альбы, и тот без проблем поразил угол ворот Коста-Рики.

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Еще до перерыва Испания довела счет до разгромного. Дуарте сбил в своей площадке Альбу и точно с отметки пробил Ферран Торрес.

Во втором тайме Луис Энрике решил применить ротацию и дал отдых многим игрокам основы. При этом испанцы забили еще больше. Сначала Торрес пробил Наваса с близкого расстояния и оформил дубль.

А на 74 минуте голом-красавцем отличился Гави. Хавбек Барселоны удачно поймал мяч из наброска Мораты и нанес удар по взлету. Мяч от стойки залетел в ворота бессильного Наваса.

Добили соперника Солер и Мората. Первый точно сыграл на добивании после прострела с фланга, а уже в компенсированное время Альваро реализовал передачу Ольмо и пробил точно с линии площадки.

Таким образом, "фурия роха" становится лидером квартета и подходит к следующей игре фаворитом. 27 ноября Испанию ожидает битва с раненой Германией. А Коста-Рика постарается остановить сенсационных японцев.

. Победа над Коста-Рикой является самым большим для Испании на чемпионатах мира. Ранее рекордом была победа "фурии рохи" на ЧМ в 1986 году - 6:1 над Болгарией.