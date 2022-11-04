Иран и Саудовская Аравия готовятся к войне: матчи их сборных в топ-10 по "политизированности"

В мире может разразиться еще одна война. Американские СМИ сообщают об угрозе военного конфликта между Ираном и Саудовской Аравией. Не обойдется здесь и без футбола.

Сборные Ирана и Саудовской Аравии между собой не встречались уже 10 лет. Последний матч между ними прошел 9 декабря 2012 года. Хотя в общей сложности они провели 15 матчей друг против друга, начиная с 1975 года. Но ни разу – товарищеской игры.

Страны разделяет Персидский залив, а также вера. Арабское население Саудовской Аравии исповедует ислам суннитского направления. В то же время, Иран – это крупнейшая шиитская республика исламского мира. Кроме веры – политические амбиции лидеров обеих стран, желающих господства в регионе. Футбол в этом компоненте только "подбрасывает дров в огонь".

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Издание Bleacher Report разместило матчи между сборными Ирана и Саудовской Аравии на девятое место в списке наиболее политизированных международных матчей. Правда, это было еще в 2014 году. И, например, в этом рейтинге не нашлось места для матчей между сборными Украины и России.

Встреча с Ираном на удачу

Сборная Ирана была среди топовых в Азии в 1970-80-х годах. И именно ей на смену пришла сборная Саудовской Аравии, которая начала активно развиваться (по местным меркам).

В 1984 году сборная Саудовской Аравии впервые в истории выиграла Кубок Азии. А в полуфинале была обыграна именно сборная Ирана в серии пенальти.

Проходит еще четыре года, и снова Саудовская Аравия и Иран играют в полуфинале Кубка Азии. И снова успех на стороне саудитов.

Третий раз на Кубке Азии эти сборные встретились уже в 1996 году. Но тогда они попали в одну группу, и Иран победил 3:0. Но обе команды вышли из группы и встретились в полуфинале. Чем все кончилось? Саудовская Аравия выиграла в серии пенальти, а затем выиграла турнир.

Не пустили на чемпионаты мира

В 1993 году сборные Ирана и Саудовской Аравии попали в финал квалификации на чемпионат мира, который в 1994 году принимали США. Тогда за две путевки на Мундиаль соревновались шесть сборных, и там что ни матч был, то "политический". Между собой играли сборные Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Северной Кореи, Южной Кореи и Японии. И все это происходило в Катаре, который в 2022 году примет чемпионат мира.

Иран и Саудовская Аравия играли между собой в последнем туре. Иранцам нужно было обязательно побеждать. Но игра закончилась со счетом 4:3 в пользу Саудовской Аравии. И именно Саудовская Аравия впервые в своей истории отправилась на чемпионат мира.

Иран сумел квалифицироваться на ЧМ-1998 (как и Саудовская Аравия), где им в соперники выпала сборная США. Тогда Иран победил. И эта победа стала первой для команды на чемпионатах мира. И оставалась таковой до 2018 года, когда они не победили Марокко. Теперь сборные Ирана и США сыграют между собой в 2022 году на полях Катара.

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Бахрейн и здесь, и там

В отборе на ЧМ-2002 Иран и Саудовская Аравия снова были в одной группе второго раунда отбора. Там было пять команд, и победитель получал прямую путевку на Мундиаль. Команда, занявшая второе место, играла стыковые матчи. Иран опережал соперников на одно очко, но им пришлось играть на выезде против Бахрейна. Саудовская Аравия же принимала Таиланд, до этого не выигравший ни одного матча в группе. И со своей задачей справилась.

Иран свой матч проиграл. А после игры футболисты сборной Бахрейна размахивали саудовскими флагами, чтобы раздражать соперника. К слову, Иран в стыковых матчах уступил и не прошел на Мундиаль.

Следующего матча между командами пришлось ждать семь лет. И снова Саудовская Аравия не пустила Иран на чемпионат мира – на этот раз в ЮАР в 2010 году. Тогда они были в одной группе, а саудиты опередили соперника на одно очко (хотя и сами заняли третье место в группе).

Ключевой в их противостоянии стала игра в Тегеране 28 марта 2009 года, где гости выиграли благодаря голам в конце матча. А после этого на стадионе перед иранскими болельщиками исполнили нечто похожее на традиционный "танец меча". И это было очень рискованно. По данным ФИФА, на этом матче было 100 тысяч болельщиков. И нетрудно догадаться, в каком они находились стане после поражения своей сборной и танца соперника.

Правда, Саудовской Аравии это не очень помогло. Они в итоге заняли третье место в группе и вышли в стыковые матчи, где не сумели пройти Бахрейн. И все из-за гола на 90+3 минуте.

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В 2012 году Иран и Саудовская Аравия сыграли последний официальный матч. Он кончился без голов. После этого команды на футбольном поле не встречались.

Встретится посредине?

Обе команды вышли на ЧМ-2022 в Катаре. Но встретиться они смогут не скорей, чем в четвертьфинале. Правда, для этого нужно, чтобы одна команда заняла первое место в своей группе, а другая финишировала на втором месте, а после этого они преодолели 1/8 финала. Вероятность такого развития событий крайне мала. Хотя…

Не только сборные

Напряженные отношения между Ираном и Саудовской Аравией не только на уровне национальных сборных, но и клубов. И еще больше они обострились, когда в 2016 году между странами были разорваны дипломатические отношения. Например, в 2019 году команды Саудовской Аравии не ездили в Иран на официальные матчи. Игры между командами Саудовской Аравии и Ирана проходили в Объединенных Арабских Эмиратах.