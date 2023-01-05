Лидер Серии А споткнулся в Милане: победный гол на счету друга Украины – видео

Чемпионат Италии возобновился после паузы вызванной чемпионатом мира 2022 года в Катаре. В центральном поединке 16-го тура встречались миланский Интер и Наполи.

Интер – Наполи 1:0

Гол: Джеко, 56

Подопечные Лучано Спаллетти прибыли на культовый "Джузеппе Меацца" в качестве безоговорочного лидера чемпионата Италии. Неаполитанцы единственные из 20 команд Серии А, кто еще не проигрывал в нынешнем сезоне. Впрочем, Симоне Индзаги не собирался устраивать "аттракцион небывалой щедрости" и дарить очки конкурентам.

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Осечка лидера

"Неррадзури" отдали инициативу гостям, однако острее атаковали именно подопечные Индзаги. На 26-й минуте встречи крайний бэк Интера Маттео Дармиан имел стопроцентную возможность открыть счет. Защитник получил пас от Эдина Джеко, но мяч после его удара просвистел над перекладиной.

Неплохие шансы забить гол имел Ромалу Лукаку. Однако неудачник чемпионата мира 2022 не сумел реализовать свои возможности.

При таком ходе событий за дело взялся ветеран Интера Эдин Джеко. На 56-й минуте матча боснец отозвался на остроумную передачу Федерико Димарко и головой отправил мяч в сетку ворот Алекса Мерета.

Видео гола Эдина Джеко

Эдин Джеко является большим поклонником Украины. Капитан сборной Боснии и Герцеговины выступил против проведения товарищеского матча с РФ. Кроме того, украинец Андрей Шевченко был кумиром форварда Интера.

Несмотря на колоссальное преимущество в контроле мяча подопечные Спалетти так и не смогли сравнять счет.

На 90-й минуте форвард Наполи Джакомо Распадори мог спасти свою команду от поражения. Однако голкипер хозяев Андре Онана продемонстрировал чудеса мастерства, отразив сложный удар.

Финальный свисток арбитра зафиксировал первое поражение лидера чемпионата Италии. Не смотря на неудачу в Милане, команда Спалетти продолжает оставаться на вершине турнирной таблицы Серии А. Однако их отрыв от Милана сократился до 5 баллов.

Благодаря домашней победе над Наполи, а также осечке Лацио "неррадзури" поднялись на четвертое место в чемпионате. В активе Интера 33 очка.

Відеообзор матча Интер – Наполи