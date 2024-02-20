Парад нереализованных моментов: Интер дожал Атлетико благодаря голу Арнаутовича – видео

Во вторник, 20 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами Интер и Атлетико. Судьбу поединка решил единственный гол игрока "нерадзурри" Марко Арнаутовича.

Интер – Атлетико 1:0

Гол: Арнаутович, 79

Перед отчетным поединком обе команды одержали разгромные победы во внутренних чемпионатах. Поэтому на "Сан-Сиро" болельщики ожидали увидеть продолжение голевой феерии, пишет 24 Канал.

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Сбитый прицел бомбардиров

Однако первый тайм опроверг ожидания фанов. Интер и Атлетико уделили большое внимание защитным порядкам, а вот игрокам атаки не хватало точности.

Лишь на 36-й минуте матча хозяева поля создали по-настоящему опасный момент. Однако после удара головой Лаутаро Мартинеса мяч стал добычей голкипера "матрасников".

Дебют второй половины игры был снова за "нерадзурри". На ударной позиции оказался Марко Арнаутович. Австрийский форвард удачно откликнулся на прострельную передачу, но направил мяч мимо правой стойки.

Подопечные Диего Симеоне ответили на 56-й минуте встречи. Великолепный шанс записать свою фамилию на табло упустил Самуэл Лино, который тоже пробил мимо ворот.

Парад нереализованных моментов снова подхватил Арнаутович. Лаутаро Мартинес отдал великолепную передачу партнеру по нападению, но Марко пробил выше рамки из удобной позиции.

Подопечные Симоне Индзаги до финального свистка продолжали давление на ворота Облака, в надежде вырвать победу. Очередная атака с участием Лаутаро и Арнаутовича завершился голом австрийца на 79-й минуте.

Финальный свисток зафиксировал непростую победу Интера со счетом 1:0. Судьба путевки в четвертьфинал решится в ответном матче, который состоится в Мадриде 13 марта.

Видеообзор матча Интер – Атлетико