Забыв об элементе шоу: Кривбасс не смог одолеть Ингулец и удалился от еврокубков – видео

Криворожский коллектив, пока только говорит о своих амбициях, не смог воплотить их в жизнь. Ингулец не поддался Кривбассу.

Ингулец – Кривбасс 0:0

Ингулец и Кривбасс провели встречу в рамках 24 тура Украинской Премьер-лиги, победителя в которой командам определить не удалось. Криворожскому коллективу следует поднажать, если они хотят выступать в Европе, пишет 24 Канал.

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Без оригинальности

Инертный Ингулец, по итогам текущего сезона не претендующий на высокие места в чемпионате, да и на вылет так же, просто доиграет сезон. А вот Кривбасс все же питает надежду попасть в еврокубковую зону, однако логично, что с такой игрой и результатами криворожскому коллективу этого не удастся сделать.

Команды выглядели довольно ровно, но это не символизировало, что клубы демонстрировали сильный футбол. В какой-то степени Кривбасс немного больше атаковал и чаще бил по воротам, а вот Ингулец ситуативно пытался найти способ поразить соперника, однако ни один из выбранных вариантов результата командам не принес.

Оба коллектива немного больше активировались уже на исходе всего поединка. Одинокие опасные удары в створ ворот и по штангам немного разбудили болельщиков. Самым интересным моментом встречи стало удаление Ивана Голвкниа на 76-й минуте матча, только вышедшего на поле во втором тайме.

Полузащитник Ингульца бестолково сфолил, за что получил второе предупреждение. Но в большинстве Кривбасс ничего изменить в матче не смог, поскольку "казаки" продолжили плотно защищаться, что они и делали до того и делали весь матч. Написавший на трибунах стадиона "кузница чемпионов" свой смысл не оправдала.

Таким образом, Кривбасс занимает 6-е место чемпионата (32 очка в активе), отставая от "еврокубковой" Александрии на 5 очков, к тому же у "горожан" все еще матч в запасе. Ингулец, который в последних четырех матчах забил только 1 гол, оказался на 10-м месте турнирной таблицы (27 очков в активе).

Видеообзор матча Ингулец – Кривбасс: