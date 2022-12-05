Их не остановить: Пакета забивает четвертый гол Бразилии в матче с Южной Кореей

На 36-й минуте матча Лукас Пакета внес свой вклад в уничтожение Южной Кореи. Избиение азиатов продолжается.

Сборная Бразилии не может остановиться. На 36-й минуте матча они провели массовую атаку на ворота сборной Южной Кореи. После "черпачка" от Винисиуса, Лукас Пакета подобрал мяч в штрафной соперника и мастерски меняет цифры на табло на 4:0, пишет 24 канал.

Гол Бразилии: