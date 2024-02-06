Игрока сборной Португалии подозревают в сексуальном насилии

Полузащитник испанского футбольного клуба Бетис и сборной Португалии Вильям Карвалью подозревается в сексуальном насилии. Дело заслушают в суде во вторник, 6 февраля.

По данным СМИ, все произошло в августе 2023 года в Севилье. Игрока обвиняют в том, что он пригласил возможную жертву, которая живет на Ибице, посетить столицу Андалусии.

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Детали жуткого дела

Там отмечают, что девушка прибыла в аэропорт, а затем встретила Уильяма в ресторане, после чего поехала в ночной клуб. На следующий день женщина якобы имела следы насилия на теле.

Жалоба подана в Управление по вопросам семьи и женщин (UFAM), и, по данным Ok Diario, в деле говорится о том, что игрок принуждал ее к сексуальным отношениям и что жертва "четко помнит побои от Уильяма на своем теле".

Все случилось известном отеле города, и есть записи с камер отеля, подтверждающие прибытие Уильяма Карвалью и заявителя в ранние часы. Однако, по информации газеты, через два часа игрок сборной Португалии уехал.

С учетом серьезности и содержания жалобы, Вильяма было сообщено о необходимости явиться в Инструкционном суде номер девять в Севилье для рассмотрения дела о возможном изнасиловании.

Что говорит судья

"Учитывая меры, о которых идет речь, Вильяму Сильве де Карвалью предлагается явиться в суд 6 февраля в 9:30 утра для дачи показаний, с информацией о его правах и с известным что, если он не явится, может быть отдан приказ о его аресте, отправив соответствующее письмо в UFAM, чтобы он мог приступить к работе с полной принадлежностью лица, в отношении которого ведется расследование, а также его вызова для проведения согласованной проверки", – пишет судья Мария Анхелес Кортес Вида.

Напомним, что Вильям Карвалью, победитель Евро-2016 и Лиги наций-2019, имеет за плечами 80 матчей и 5 забитых мячей в составе сборной Португалии. До перехода в 2018 году в Бетис, он выступал за португальские клубы Спортинг и Фатима, а также бельгийский Серкль Брюгге.