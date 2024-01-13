В шаге от трагедии: игрок в Турции спас соперника от жуткой травмы – видео

Невероятный эпизод произошел в матче турецкой Сперлиги между Адана Демирспором и Истанбулспором. Футболист гостей спас жизнь сопернику в один из моментов борьбы.

Ужасный эпизод, превратившийся в настоящее спасение, произошел на экваторе второго тайма, когда счет во встрече был 1:0 в пользу хозяев. Героем этого эпизода стал полузащитник Истанбулспора Флориан Лошай, пишет 24 Канал.

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Настоящее футбольное спасение, которое могло закончиться трагедией

27-летний игрок из Косово умело поймал Эдуарда Мишу, который неудачно сыграл на втором этаже и летел вниз головой. Лошай сам шлепнулся коленом о газон, но спас игрока хозяев от ужасного повреждения, которое могло поставить точку на футбольной карьере, а, возможно, могло все закончиться еще страшнее.

Видео фейр-плея в Турции

Отметим, что оба футболиста отыграли полный матч, закончившийся боевой ничьей. После спасения команды на обоих забили три гола и расписали ничью 2:2.

Для спасителя Флориана Лошая этот поединок стал 18-м в текущем сезоне-2023/2024 (1 гол), а для спасенного Эдуарда Мишу, выступающего в аренде с ПСЖ – 7-й матч. Добавим, что 20-летний футболист по окончании этого сезона может вернуться в парижский клуб, хотя у турок есть опция выкупа контракта.