"Мы с вами", – игрок сборной Ирана поддержал антиправительственные протесты

Многие известные личности призвали FIFA исключить сборную Ирана из ЧМ-2022. Тем не менее команду оставили, 21 ноября она сыграет против Англии, а ее игрок поддержал антиправительственные протесты в стране.

Защитник сборной Ирана Эхсан Хаджсафи публично поддержал антиправительственные протесты в стране. Он стал первым футболистом национальной сборной, сделавшим это.

Протестующие должны знать, что мы с ними. И мы их поддерживаем. Нам следует признать, что условия в нашей стране неправильны и люди этим недовольны. Да, мы здесь должны быть их голосом и должны уважать их,

– подчеркнул иранский игрок.

Протесты в Иране начались из-за убийства Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Правительство решило жестко расправляться с протестующими. Как сообщают СМИ, 410 участников протеста были убиты.

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В октябре протесты своего народа поддержал лучший бомбардир в истории всех сборных мира Али Даэи. В октябре его арестовали. Сообщалось о том, что его даже приговорили к смертной казни .

Бывшего игрока "Баварии" приглашали посетить Катар во время ЧМ-2022 как звезду, но он отказался . Даэи сказал, что он принял решение остаться в Иране, рядом со своим народом, чтобы выразить соболезнования всем семьям, потерявшим близких.

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Сборная Ирана сыграет против сборной Англии 21 ноября в 15.00.