Игрок сборной Аргентины опроверг информацию о собственной смерти в ДТП

Вингер Бока Хуниорс и сборной Аргентины Кристиан Павон успокоил болельщиков после информации о его смерти. В Аргентине распространилось сообщение, что футболист погиб в автомобильной катастрофе.

Ложная информация от журналистов

Футболист Кристиан Павон в своих соцсетях опроверг ужасную информацию о собственной смерти. Вингер случайно увидел в новостях сообщение о том, что погиб в ДТП.

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Сайт под названием 12minutos.com опубликовал новость – "Кристиан Павон умер". СМИ утверждали, что игрок попал в ДТП на шоссе Буэнос-Айрес – Ла-Плата.

После этого игрок немедленно записал сторис в Инстаграме и успокоил болельщиков. Футболист сборной Аргентины раскритиковал журналистов.

У них нет границ, правда? Собираетесь ли вы когда-нибудь жить своей жизнью, а не чужой? Для всех, кому было не безразлично, мне сейчас лучше, чем когда-либо,

– написал Павон.



Опроверг собственную смерть / Скриншот из instagram.com/kichanpavon