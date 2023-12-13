Перепутал баскетбол с боксом: игрок НБА получил удаление за брутальный нокаут - видео

В среду, 13 декабря, прошли очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В одном из них Финикс принимал Голден Стэйт.

Игра прошла в равной борьбе и закончилась победой хозяев площадки. В конце "Санз" едва не упустили преимущество в 13 очков, которое имели в середине последней четверти, однако все же довели матч до триумфа со счетом 119:116, пишет 24 Канал.

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Жесткий нокаут от Грина

Самый скандальный эпизод встречи произошел в третьей 12-минутке. Центровой Голден Стейт Дреймонд Грин забыл, что находится не в боксерском ринге, а играет в баскетбол и ударил Юсуфа Нуркича рукой по лицу.

Боснийский игрок после брутального удара упал на паркет и долго не мог прийти в себя. Рефери после этого просмотрел повтор момента и принял решение удалить Грина, который получил неспортивный фол второй ступени.

Смотрите видео нокаутирующего удара от Грина

Отметим, что это уже не первое удаление для Дреймонда Грина в сезоне-2023/2024. Ранее он получал 5-матчевую дисквалификацию за нападение на Руди Гобера во время встречи с Миннесотой.

. После очного поединка Финикс занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, Голден Стейт – 11-е.