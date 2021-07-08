Игрок Англии подарил футболку юной фанатке, которая не сдержала слез от счастья: милое видео

Сборная Англия 7 июля переиграла Данию в полуфинале Евро-2020. После матча футболист хозяев Мейсон Маунт сделал подарок одной из болельщиц команды.

Трогательный поступок англичанина

Игроки английской сборной не сдерживали эмоций после победы над Данией со счетом 2:1. Футболисты поблагодарили фанатов за поддержку не только аплодисментами.

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Полузащитник команды Мейсон Маунт осчастливил юную болельщицу, которая наблюдала за матчем с трибуны стадиона "Уэмбли". Игрок Челси увидел девочку, которая была одета в футболку с надписью на спине "Belle" и номером "10". Маунт подошел к трибуне и отдал фанатке свою игровую футболку. Эмоции девочки были бесценны. Она не сдержала слез радости в объятиях своего отца.

Такой поступок успели заснять другие фанаты, которые находились в этом секторе. Как мало нужно для того, чтобы сделать ребенка счастливее.

Отметим, что футболист вышел на поле в стартовом составе хозяев и сыграл 95 минут. После чего был заменен на Фила Фодена. Однако за проведенный на футбольном поле время Маунт не запомнился результативными действиями.

Видео поступка Маунта

В финале Евро-2020 Англия сыграет против Италии на стадионе "Уэмбли". 11 июля подопечным Гарета Саутгейта при поддержке родных трибун попытаются преодолеть феерическую Италию.