И это с "Золотым мячом": легенда Динамо возмущен, что не попал на юбилейный пост киевлян

Игорь Беланов выразил свое недовольство. Легендарный футболист не доволен, что о его фигуре начинают забывать.

Обладатель "Золотого мяча" считает, что он заслуживает внимания не меньше, чем те игроки, о которых киевляне не забыли. Беланов также вступился и за другого бывшего футболиста.

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Жив, пока о тебе помнят

Игорь Беланов недоволен тем, что его фигура не попала на плакат, столичный коллектив подготовивший в честь дня рождения клуба. Обладатель "Золотого мяча" не может постичь нынешних "ценностей" киевлян, сравнивая себя с другим футболистом "бело-синих", не сумевшим достичь таких высот как он.

Вчера был очередной юбилей "Динамо". 96 лет! Это длинная и замечательная история! И моя история, в частности. Клуб выпустил праздничный плакат с изображением Валерия Васильевича Лобановского и игроков нашего клуба. Уважаю каждого из них и ценю вклад в команду-звезду, но что-то с возрастом произошло со зрением, наверное. Себя я на праздничной открытке не обнаружил. Хороший парень Артём Милевский! Веселый, бесшабашный. Изображен рядом с Лобановским. Интересны приоритеты нынешнего Динамо. Я не горд, но все-таки,

– сказал Беланов.

Легенду Динамо возмутило не только его отсутствие на постере киевлян. Беланов также решил вступиться за Алексея Михайличенко, который несколько раз номинировался на "Золотой мяч". Легенда киевлян саркастически высмеяла такое неуважение со стороны столичного коллектива.

До сих пор не получил слов прощения или каких-либо объяснений по поводу истории с плакатом, посвященного 96-летию большого клуба Динамо. Понимаю, что в Монако, где проводят время руководители Динамо, сейчас тепло и спокойно, но сам себя ловлю на уме, может у меня не только со зрением, но и с памятью проблемы? Не могу вспомнить, выступал ли за Динамо олимпийский чемпион Алексей Михайличенко? Может, вы помните? Иначе сложно объяснить, почему клуб о нем не упомянул,

– сказал Беланов.

Юбилейный постер Динамо / инстаграмм киевлян