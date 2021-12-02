Ибрагимович роскошным ударом со штрафного начал разгром команды Шевченко: видео гола

Дженоа провел второй матч под руководством Шевченко. Милан нанес сокрушительное поражение "грифонам".

Сочная пушка Златана

Для Андрея Шевченко эта встреча стала знаковой. Милан – бывший клуб украинца, за который он выступал еще во времена карьеры футболиста.

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Теперь украинец встретился с "россонери" уже в статусе наставника Дженоа. Тренер был серьезно настроен дать достойный бой бывшей команде.

Однако уже на 10-й минуте поединка счет на табло открыли гости. Милан заработал право на опасный штрафной. Стандарт взялся исполнять Ибрагимович и не прогадал. Златан мастерски обвел стенку из футболистов "грифонов" и размочил нули на табло. Очень мощный удар удался шведскому нападающему.

Для Ибрагимовича этот гол стал уже шестым за 12 матчей в сезоне-2021/2022.

Златан начал разгром Дженоа в этом противостоянии. Еще дважды голкипер хозяев вынимал мяч из сетки собственных ворот. В итоге – 0:3, победа Милана. "Россонери" нанесли клубу из Генуи под руководством Шевченко второе поражение.

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