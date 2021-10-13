IBF обновила рейтинг: Усик – чемпион, Фьюри даже не в топ-15

Международная боксерская федерация обновила рейтинг боксеров тяжелого веса. Чемпионом мира по версии IBF является Александр Усик. Украинец отобрал титул у Энтони Джошуа.

У Усика нет претендента на титул IBF

В обновленном рейтинге IBF нет первого номера или официального претендента. До недавнего времени претендентом на титул был Кубрат Пулев. Но в конце года болгарин проиграл Энтони Джошуа в титульном поединке.

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Сейчас ближе всего к Усику американский боксер Чарльз Мартин, который занимает 2 место. В январе 2016 года он выиграл вакантный титул IBF, одолев украинца Вячеслава Глазкова. Но в следующем бою Мартин проиграл Джошуа и потерял пояс.

Относительно бывшего чемпиона IBF Джошуа – британец занимает только 5 место в рейтинге. Среди 15 лучших нет обладателя титула WBC британца Тайсона Фьюри.

Рейтинг IBF

Александр Усик – чемпион (Украина)

1. Без рейтинга

2. Чарльз Мартин (США)

3. Филип Хргович (Хорватия)

4. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

5. Энтони Джошуа (Великобритания)

6. Тони Йока (Франция)

7. Джо Джойс (Великобритания)

8. Агит Кабайел (Германия)

9. Мурат Гассиев (Россия)

10. Луис Ортис (Куба)