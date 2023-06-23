Международная боксерская ассоциация решила "уйти в историю". IBA опирается на стандарты пропагандистских стандартов.

МОК исключил из своего состава международную боксерскую ассоциацию, которым руководит любитель Путина Умар Кремлев IBA с данным приговором, конечно же, не согласилась.

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Для них "спорт вне политики"

Международный олимпийский комитет лишил IBA олимпийской лицензии из-за того, что организация отказывалась требовать от россиян соблюдения нейтралитета. Боксерская ассоциация же в свою очередь не видит в своих действиях пропагандистского контекста, а наоборот отмечает, что МОК совершил огромную ошибку, отозвав свое признание IBA, ты самим будто бы показал свою "настоящую политизированную природу". Также IBA провела параллель с действиями МОК, отметив, что "именно 22 июня, 82 года назад, фашистская Германия совершила нападение на мирных граждан Советского Союза, что привело к эскалации войны и сокрушительной человеческой трагедии".

IBA начала оказывать давление на то, что они успешно реализовали все рекомендации МОК. В частности, боксерская ассоциация отметила, что они рассчитались с накопленными долгами от предыдущего руководства, повысили спортивную честность путем улучшения судейства и арбитража, обновили Совет директоров, привлекли опытных профессионалов с разных континентов и успешно сменили бренд AIBA на IBA, расширили весовые категории для женщин. -и до 12-и и для мужчин с 10-и до 13-и, а также многое другое.

Мы не можем скрыть тот факт, что это решение катастрофическое для мирового бокса и явно противоречит заявлениям МОК о том, что он действует в лучших интересах бокса и спортсменов. В настоящее время IBA является одной из ведущих международных спортивных федераций, которая предлагает широкую поддержку спортсменам, тренерам, национальным федерациям и континентальным конфедерациям. Мы категорически выступаем против любой дискриминации и неоднократно демонстрировали своими действиями, а не словами, что бокс для нас не является средством заработка и обогащения за счет спортсменов, как это было при предыдущем руководстве,

– говорится в тексте IBA.

Более того, боксерская ассоциация призвала МОК публично высказать свою позицию и придерживаться фундаментальных принципов "спорт вне политики" и "невмешательства во внутренние дела международных федераций". IBA добавила, что решение МОК базируется не на объективных фактах, а на личной неприязни и предвзятом отношении к национальности, а, по их мнению, такая позиция категорически противоречит Олимпийской хартии и принципам недискриминации. То есть IBA отказалась глобально смотреть на ситуацию, а просто решила "вбрасывать банальщину".