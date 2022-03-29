Худший период в жизни, – Свитолина снялась с турнира в Чарлстоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с грядущего турнира WTA500 в американском Чарлстоне. Он должен начаться 4 апреля.

Свитолина из-за войны не может сконцентрироваться на игре

В предыдущих турнирах теннисистка дважды подряд выбывала в первом же матче, уступая британкам со второй сотни. В то же время Элина пока остается в апрельских заявках на матч Кубка Билли Джин Кинг против США и основательный турнир WTA500 в немецком Штутгарте.

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После поражения в Майами Свитолина рассказала, что сейчас переживает "худший период в своей жизни". Теннисистка не может сконцентрироваться должным образом на игре в теннис из-за полномасштабной войны в Украине.

Каждый час мы видим новости. Вы видите это, а для моей родины это очень болезненно,

– сказала Элина.

Родители известной теннисистки успели уехать за границу, однако большинство ее родных все же остались в Одессе.

"Раньше Одесса была безопаснее Киева или востока Украины. Я говорила с живущей у моря бабушкой. Она сказала, что российские военные запускали ракеты с кораблей прямо на город", – сказала теннисистка.

По словам Свитолиной, ей сложно сосредоточиться на игре. Она уверяет, что ментально, как большинство украинских теннисисток, находится в Украине.

Первой недели было очень тяжело. Я просыпалась от кошмаров. Сейчас уж лучше, потому что привыкаешь к этому. Но могу сказать, что это самый плохой период моей жизни,

– добавила спортсменка.