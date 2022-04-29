Хорватский тренер Днепра-1 спел гимн Украины перед матчем Динамо: мощное видео

Игорь Йовичевич – хорватский наставник с украинским сердцем. Именно так болельщики называют главного тренера Днепра-1.

Патриот Украины с гражданством Хорватии

Тренер Днепра-1 посетил расположение киевского Динамо, которое 28 апреля в Загребе сыграло благотворительный матч против местного Динамо. Игорь Йовичевич наблюдал за динамовским дерби с трибун.

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Компанию наставнику составила его супруга. Вместе с ней тренер участвовал в мирных акциях в Хорватии в поддержку Украины.

Супруги исполнили украинский гимн перед поединком "бело-синих" в Загребе. Йовичевич подтвердил, что его сердце наполовину сине-желтое.

Семья Йовичевича исполнила гимн Украины: смотрите видео

Отметим, что участие в матче принял футболист Днепра-1 Артем Довбик, поддерживающий форму с динамовцами. После чего нападающий отправится в расположение сборной Украины для подготовки к игре против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Йовичевич заметил. что не собирается покидать тренерский мостик Днепра-1. Хорват отвергает все предложения иностранных клубов, ведь не будет изменять украинской команде в трудное время.