Кто заслуживает победу – Хорватия или Чехия: прогноз на матч Евро-2020

Хорватская сборная 18 июня сыграет против Чехии в рамках 2 тура Евро-2020. Букмекеры дали прогноз на матч группы D.

Хорватия или Чехия: бой за победу

Сборные подходят к матчу с кардинально разным настроением. Хорватия минимально уступила Англии 1:0. Единственный и победный гол забил Стерлинг. Чехи же неожиданно переиграли шотландцев со счетом 0:2. Роскошным дублем отметился нападающий Патрик Шик.

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Команды трижды встречались на футбольном поле. Дважды в товарищеской игре, еще один раз на чемпионате Европы. Хорваты в 2011 году праздновали успех, еще два поединка завершали мировыми. У чехов есть прекрасная возможность получить первую победу в истории противостояний. Преимущество забитых мячей в пользу хорватов – 7 на 5 голов.

Последний раз эти сборные играли между собой в 2016 году, когда чехи и хорваты расписали боевую ничью 2:2. Теперь окрыленные победой над Шотландией чехи будут бежать вперед за второй победой на Евро-2020.

Что прогнозирует Favbet

Матч 2-го тура Евро-2020 Хорватия – Чехия состоится 18 июня в 19:00.

Букмекеры отдают небольшое преимущество хорватам. Именно на успех их сборной можно сделать ставку с коэффициентом 2,20. Победа Чехии, после победы над Шотландией, оценена в 3,65. Мировая в противостоянии – 3,30.

Эксперты склоняются к тому, что обе команды не смогут отличиться во встрече – 1,83. Если Хорватия завершит первый тайм победой, то игра тоже закончится в пользу хорватов – 3,25.

На чемпионате Европы становится все больше пенальти. Однако в этой встрече скорее всего арбитр не укажет на 11 метров – 1,37. С каким счетом может завершиться матч? 1:0 в пользу хозяев – 5,90. На такой же результат, но уже в пользу гостей – 8,10. Ничья 1:1 оценена в 6,10.

Первыми забьют хорватские футболисты 1,78. На то, что первыми во встрече нули на табло размочат гости из Чехии – 2,44.

У кого есть шанс забить?