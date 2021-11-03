Хоккеиста Сокола подозревают в подделке паспорта Украины

Хоккеист киевского Сокола Виктор Андрущенко может иметь поддельный украинский паспорт. Проверка показала, что этот документ является недействительным.

Причиной для проверки документов Виктора Андрущенко стало обращение от хоккейного клуба Кременчуг в Украинскую хоккейную лигу. В своем запросе кременчугский клуб отметил, что по имеющейся в интернете информации, указанный хоккеист имеет паспорт гражданина Беларуси. Однако в Соколе выступает как гражданин Украины.

Андрущенко – воспитанник киевского хоккея. Но в Украине играл только на юношеском уровне. Успел поиграть за сборные Украины U-18 и U-20. Впоследствии сменил гражданство и играл за сборную Беларуси, в составе которой провел 24 матча.

В то же время Игрока команды НХЛ дисквалифицировали на 21 матч: хоккеист подделал справку о вакцинации

Поэтому в УХЛ решили проверить документы, которые предоставил Сокол для заявки на сезон 2021/2022.

"Проверка номера паспорта гражданина Украины через сервис Государственной миграционной службы Украины, предоставленная ХК Сокол вместе с заявкой Виктора Андрущенко, показала, что этот документ является недействительным. В связи с этим в адрес ХК Сокол направлен запрос с требованием предоставить объяснения по данному факту. Также для прояснения ситуации официальный запрос направлен в адрес главы Государственной миграционной службы Украины. Украинской хоккейной лигой начато расследование по данному факту", – говорится в заявлении УХЛ.

Что грозит Соколу

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины, за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.

По состоянию на 3 ноября 2021 года Виктор Андрущенко принял участие в 10 матчах чемпионата УХЛ. Отметим, что в 8 из указанных встреч в заявке Сокола максимальное количество иностранных игроков, разрешенных по регламенту – 11.