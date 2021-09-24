Хэмилтон сбил механика во время практики на гран-при России: видео
24 сентября 2021 , 17:34Читати новину українською
Источник:сайт Формулы-1
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон не рассчитал скорость своего болида во время заезда на пит-стоп на практике. Из-за запоздалого торможения он сбил механика с домкратом впереди.
Хэмилтон довольно быстро заехал к механикам. Поэтому механик с домкратом просто отлетел, когда болид въехал в него, и упал на землю.
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Хэмилтон сразу же извинился и спросил все ли с ним хорошо. В Mercedes заверили, что механик не пострадал.
Во время практики Хэмилтон показал второе время. Он уступил своему партнеру по команде Валттери Боттасу 0.044 секунды.