Хэмилтон подписал новый контракт с Mercedes: сколько получит гонщик

Команда Mercedes сумела договориться с Льюисом Хэмилтоном о новом контракте. Он рассчитан на два года – до конца сезона 2023.

О подписании соглашения на два сезона говорится на сайте Mercedes. За эту команду Хэмилтон выступает с 2013 года. Поэтому в следующем сезоне для Хэмилтона будет юбилейный год за рулем болида Mercedes – десятый.

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Хэмилтон за свою карьеру семь раз становился чемпионом мира, выиграв 98 Гран-при. Однако в Mercedes он победил только шесть раз, 77 раз финишировав первым.

Издание BBC пишет, что по новому соглашению Хэмилтон будет получать столько, сколько и до пандемии – 40 миллионов фунтов стерлингов в год (46,6 миллиона евро).

По зарплате Хэмилтона в этом сезоне, то различные СМИ давали разную информацию. La Gazzetta dello Sport писала, что в 2021 году Хэмилтон получит почти 38 млн евро, тогда Race Fans писало о значительном снижении до 25 миллионов евро.

Издание Forbes в мае 2021 писало, что Хэмилтон за год (с мая 2020 до мая 2021) заработал 82 миллиона долларов. Но сюда входят 70 миллионов спортивных заработков, и еще 12 миллионов – вне спорта (рекламные контракты).