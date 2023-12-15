"Из последних сил": Харлан рассказала, как удалось завоевать три медали подряд, несмотря на серьезную травму

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан начала соревновательный сезон тремя подряд наградами. Однако все это она сделала с серьезным ущербом.

Отметим, что в этом сезоне Харлан выиграла "сателлит", после чего получила "серебро" сначала на этапе Кубка мира, а затем – на Гран-при. За три турнира она провела 23 личных поединка – 21 выиграла, 2 проиграла.

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Харлан рассказала о серьезном повреждении

Также Ольга помогла дойти до полуфинала и завоевать четвертое место в команде на этапе Кубка мира в Алжире, что дало сборной важные квалификационные очки в отборе на Олимпиаду-2024. Однако спортсменка не рассказала, что все это время ее мучила невыносимая боль. По ее словам, приходилось выступать под обезболивающими.

"Во время личных соревнований в Алжире я травмировалась еще больше - до этого была проблема с бедром. Уже год у меня эта проблема существует. Иногда я не могу нормально фехтовать: устаю от боли и последние несколько соревнований в прошлом сезоне я фехтовала просто на обезболивающих. Эту проблему можно решить только за длительное время отдыха, его не было, поэтому проблема возвращалась, именно в Алжире, когда фехтовала в полуфинале, я немного подскользнулась и надорвала еще больше с последних сил", – рассказала Ольга.

Как объяснила Харлан, между этапом Кубка мира в Алжире и Гран-при во Франции она практически не тренировалась. Таким образом пыталась отдохнуть и восстановиться.

"Я этого не афишировала. Был очень напряженный период после [Кубка мира] в Алжире. Я поехала в Болонью, [врачи] сказали, что нужно что-то делать. У меня надрыв, три недели [нужны] без фехтования вообще. Две с половиной недели я не фехтовала, занималась реабилитацией, получала личные уроки без выпадов.И сделала еще УЗИ: сказали, что уже лучше, но все же нужна еще неделя. Говорю: "Нельзя, мало времени до соревнований". И четыре тренировки фехтовальные у меня были, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. А до этого делала только реабилитацию, бассейн – и все", – добавила она

По словам Ольги, период без тренировок дал свои результаты – на первых занятиях, а тогда и на Гран-при во Франции она чувствовала себя лучше, чем прежде.

, что следующие запланированные международные старты для Харлана состоятся уже в январе и феврале 2024 года, когда продолжится международный сезон этапами Гран-при и Кубка мира.