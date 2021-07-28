Харлан чутко поздравила своего бойфренда с двумя олимпийскими медалями: фото

Парень олимпийской чемпионки Ольги Харлан, итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле, на Олимпиаде в Токио завоевал два серебра – в личной и командной сабле.

Чувствительное поздравление Харлан

В своем инстаграме Харлан поздравила бойфренда с медалями. Сама Ольга в первом раунде Олимпиады проиграла 25-летней китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.

К слову Харлан нужно определиться: личная жизнь, или фехтование, – Заслуженный тренер Украины

"Однажды ты сказал мне: "Я бы хотел иметь хотя бы одну личную медаль. Пожалуйста, Господи Одну-единственную, пожалуйста!". Ты смеялся, так, будто это что-то недосягаемое. Но я увидела в твоих глазах, что ты этого очень сильно хочешь.

Ты тяжело работал, боролся через боль. И теперь у тебя две олимпийские медали! Я так горжусь тобой, моя любовь! Ты это заслужил. Я тебя очень сильно люблю", – написала украинка.