В Харькове снова появляются украинские таланты, – Франков о яркой игре 14-летнего Дигтяря

На днях харьковский Металлист на третьем турецком сборе разгромил Ступчаницу (Олово, Босния и Герцеговина) со счётом 3:0. Героем встречи стал 14-летний воспитанник Академии футбола Металлист Кирилл Дигтяр.

Номинальный правый вингер, вышедший в этом поединке на позиции левого защитника, отдал две головые передачи на Брайана Риаскоса (одну из нерабочей правой под выход один на один, другую по стандарту точно на голову колумбийца), а также забил шедевральный мяч со штрафного . Кроме того, парень активно помогал своей команде как в обороне, так и в атаке, активно взаимодействуя на фланге с Артуром Мурзой. Сегодня Дигтяря по праву называют одним из лучших игроков Украины среди команд 2006 года, хотя его год рождения 2007-й. Теперь можно сказать, что он демонстрирует высокий уровень и во взрослом футболе.

Яркая игра Дигтяря не осталась незамеченной ведущими спортивными журналистами Украины. В частности, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков подчеркнул, что появление талантов такого уровня в Академии Металлиста – не случайность.

"Можем удивляться, можем нет, но с приходом Александра Ярославского в Харькове снова появляются новые украинские таланты. Президент Металлиста неоднократно заявлял, что развитие детско-юношеского футбола для него является приоритетом, и, как видим, его слова не расходятся с делом!" , – написал Франков на своем Телеграм-канале.

Напомним, что кроме 14-летнего Кирилла Дигтяря на сборе Металлиста этой зимой работали 8 воспитанников Академии футбола – Кирилл Волога, Даниил Приходько, Даниэль Вернаттус, Даниил Тепляков, Даниил Кайдалов, Александр Цвиренко, Геннадий Синчук и Евгений Красников. Каждому из них главный тренер первой команды Александр Кучер уделял игровое время, а последние трое вместе с Дигтярем продолжают работу и на третьем сборе.

Как известно, Академия футбола Металлист была построена и открыта в 2009 году в рамках подготовки Харькова к проведению Евро-2012. Создание академии, где может заниматься до 3 тысяч детей, полностью профинансировала инвестиционная группа DCH Александра Ярославского. За годы работы Академия футбола Металлист успела подготовить ряд воспитанников, которые сегодня входят в число лучших футболистов Украины. Так, самыми известными воспитанниками Академии являются голкипер Андрей Лунин, защищающий ворота мадридского Реала (был в Академии с 2010-го по 2015-й годы), Артем Беседин (2010 и 2012) и Александр Андриевский (2009-2012), которые играют за киевское Динамо. Воспитанником Академии также Михаил Мудрик (2010-2014), Георгий Судаков (2012-2016) и Богдан Вьюнник (2013-2016), защищающие цвета донецкого Шахтера. Лунин, Беседин и Судаков также являются игроками национальной сборной Украины, один матч в составе главной команды страны провел и Андриевский.

После возрождения ФК Металлист Александр Ярославский взял на себя все расходы по реконструкции комплекса футбольных полей Академии футбола, поскольку эта часть футбольной инфраструктуры была полностью разрушена в результате бездействия бывших владельцев. За несколько месяцев прошлого года полностью заменено покрытие на всех 14 полях – сейчас воспитанники Металлиста могут тренироваться на лучших в Украине газонах последнего поколения от мирового бренда Desso Sports Systems.

На сегодняшний день Металлист уже близок к тому, чтобы вернуть самые лучшие традиции работы с юными дарованиями украинского футбола. Но открытым на сегодняшний день остается вопрос состояния здания Академии футбола. Объект полностью разрушен изнутри и нуждается в комплексной реконструкции, в том числе системы отопления.

По расчетам специалистов, после очередной зимы здание может оказаться непригодным. Александр Ярославский неоднократно выражал готовность взять на себя реконструкцию и здания Академии, но вопрос передачи данной инфраструктуры Харьковскому городскому совету до сих пор не решен, что не позволяет президенту ФК Металлист инвестировать в восстановление помещений Академии футбола, чтобы они отвечали суперсовременным полям.