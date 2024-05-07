Готов снова стать чемпионом: громкое заявление от Гвоздика

Александр Гвоздик заявил о желании снова выиграть чемпионский пояс. В июне 37-летний украинец подерется за пояс временного чемпиона WBC.

15 июня в Лас-Вегасе состоится поединок между украинцем Александром Гвоздиком и американцем Давидом Бенавидесом. Боксеры сразятся за пояс временного чемпиона WBC в полутяжелом весе.

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Гвоздик о бое с Бенавидесом

37-летний Александр Гвоздик поделился ожиданиями от боя с Бенавидесом и заявил о желании снова выиграть чемпионский пояс.

"Я никогда не избегал трудностей и это не исключение. Бенавидес – боец высокого уровня, и именно это мотивирует меня усердно тренироваться каждый день.

Если ты хочешь быть лучшим, ты должен бороться с лучшими. Я готов снова стать чемпионом", – сказал Гвоздик.

Предварительно раз Александр Гвоздик боксировал 30 сентября 2023 года, когда нокаутировал бразильца Исаака Родригеза. Для украинца эта победа стала третьей подряд после возвращения в бокс и 20-й в целом.

Единственное поражение на профессиональном ринге Гвоздик потерпел в октябре 2019 года, досрочно проиграв россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке. Тогда Александр потерял титул WBC и завершил карьеру, однако впоследствии вернулся в бокс.