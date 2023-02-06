"Не в том положении, чтобы думать о чемпионстве": МанСити может подарить Зинченко новый титул

Манчестер Сити потерпел выездное поражение от Тоттенхэма 1:0. Единственный и победный гол во встрече для "шпор" забил Гарри Кейн.

Поединок хозяева заканчивали в меньшинстве. На 87-й минуте Кристиан Ромеро получил желтую карточку, которая стала для него второй в этом поединке и автоматически превратилась в изъятие.

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Гвардиола: Трудно найти объяснение

МанСити не смог воспользоваться приблизиться к Арсеналу, который в этом туре потерял очки в игре против Эвертона. "Ириски" с Виталием Николенко минимально обыграли клуб Александра Зинченко (1:0). Однако "горожане" ответили "канонирам" тем же подарком в виде поражения.

МанСити продолжает уступать Арсеналу 5 баллов в турнирной таблице АПЛ.

После матча главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал выступление своей команды против Тоттенхэма. Испанский специалист остался доволен началом матча до момента, пока "шпоры" не наказали его команду за первую совершенную ошибку.

По словам Пепа, при счете 0:1 начинается совсем другая игра. У его команды были моменты, но они не спасли Сити от потери очков.

"Мои игроки большей частью придерживались плана, но непросто, когда соперник защищается вдесятером и сидит в обороне даже чуть больше, чем на Этихаде две недели назад. Мы играли хорошо, особенно сначала. Не хватало последнего паса, возможно, удара. Рано или поздно наша статистика на "Тоттенхэм Стедиум" изменится. Удивительно, что мы даже забить здесь не можем. У нас бывали пенальти, но пока никак. Трудно найти объяснения", – сказал тренер МанСити.

"Думаем только о следующем матче против Астон Виллы"

Гвардиола сделал откровенное признание по поводу золотой гонки за чемпионство в АПЛ.

Мы сейчас не в том положении, чтобы думать о чемпионстве. Думаем только о следующем матче против Астон Виллы. Мы хорошо подготовимся и сыграем лучше,

– сказал Гвардиола.

Впереди у лидеров АПЛ еще достаточно матчей, чтобы изменить ситуацию в таблице. Однако такое заявление Гвардиолы может снизить командный дух в борьбе за "золото" английского первенства. Но испанец смотрит на положение без "розовых очков".

Обратите внимание! Матч Манчестер Сити против Астон Виллы состоится 12 февраля в 18:30.