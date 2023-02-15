Гутцайт отреагировал на драку в Турции, напомнив скандальный матч "кровь в бассейне"

Возвращение россиян и белорусов в международные соревнования может привести к непредсказуемым последствиям. Косвенным доказательством этого стала потасовка футболистов Миная и Шинника.

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт прокомментировал скандальную потасовку футболистов в Турции. Чиновник провел параллели недавнего инцидента с самым скандальным матчем в истории Олимпийских игр.

Читайте также Драка завершилась массовым выселением: турецкий отель решил не принимать сторону.

Кто возьмет ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессорок?

"13 февраля 2023 года во время тренировочного сбора произошла потасовка между нашими футболистами ужгородского Миная и игроками ярославского Шинника, проживавшими в одном отеле.

6 декабря 1956 года в рамках XVI Летних Олимпийских игр в городе Мельбурн (Австралия) состоялся самый скандальный в истории полуфинальный поединок по водному поло между сборными Венгрии и СССР, получивший название "кровь в бассейне" ("матч на кровавой воде"). Схватка между игроками продолжилась кровавым поединком тысяч болельщиков.

Что хотят увидеть те, кто рассматривает вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и Олимпийские игры – 2024?

Кто возьмет на себя ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессорок?

Наша позиция неизменна: спортсмены стран-агрессорок должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе, даже нейтральном", – написал Гутцайт.

Почему Гутцайт упомянул о "матче на кровавой воде"

В 1956 году венгры подняли восстание против советской оккупации. Ожесточенные бои шли на улицах Будапешта. Советские войска жестоко подавили восстание. Погибли более 3 тысяч гражданских лиц.

В это время на Олимпийских играх в Мельбурне должен был состояться матч по водному поло между сборными Венгрии и СССР. Словесная перепалка между игроками команд переросла в стычку, в результате которой разбили лицо ватерполиста венгров Эрвину Задору. Матч был немедленно остановлен, поскольку организаторы боялись расправы над советскими спортменами.

Венгерский ватерполист Эрвин Задор

В итоге сборной СССР засчитали поражение. Большинство спортсменов сборной Венгрии попросили политическое убежище и не вернулись на Родину.