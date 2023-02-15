Гутцайт отреагировал на драку в Турции, напомнив скандальный матч "кровь в бассейне"
Источник:Фейсбук Вадима Гутцайта
Возвращение россиян и белорусов в международные соревнования может привести к непредсказуемым последствиям. Косвенным доказательством этого стала потасовка футболистов Миная и Шинника.
Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Украины Вадим Гутцайт прокомментировал скандальную потасовку футболистов в Турции. Чиновник провел параллели недавнего инцидента с самым скандальным матчем в истории Олимпийских игр.
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Кто возьмет ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессорок?
"13 февраля 2023 года во время тренировочного сбора произошла потасовка между нашими футболистами ужгородского Миная и игроками ярославского Шинника, проживавшими в одном отеле.
6 декабря 1956 года в рамках XVI Летних Олимпийских игр в городе Мельбурн (Австралия) состоялся самый скандальный в истории полуфинальный поединок по водному поло между сборными Венгрии и СССР, получивший название "кровь в бассейне" ("матч на кровавой воде"). Схватка между игроками продолжилась кровавым поединком тысяч болельщиков.
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Кто возьмет на себя ответственность за безопасность украинских спортсменов и представителей стран-агрессорок?
Наша позиция неизменна: спортсмены стран-агрессорок должны быть отстранены от участия в международных соревнованиях в любом статусе, даже нейтральном", – написал Гутцайт.
Почему Гутцайт упомянул о "матче на кровавой воде"
В 1956 году венгры подняли восстание против советской оккупации. Ожесточенные бои шли на улицах Будапешта. Советские войска жестоко подавили восстание. Погибли более 3 тысяч гражданских лиц.
В это время на Олимпийских играх в Мельбурне должен был состояться матч по водному поло между сборными Венгрии и СССР. Словесная перепалка между игроками команд переросла в стычку, в результате которой разбили лицо ватерполиста венгров Эрвину Задору. Матч был немедленно остановлен, поскольку организаторы боялись расправы над советскими спортменами.
Венгерский ватерполист Эрвин Задор
В итоге сборной СССР засчитали поражение. Большинство спортсменов сборной Венгрии попросили политическое убежище и не вернулись на Родину.