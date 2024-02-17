Играл за Динамо и был капитаном сборной: умер заслуженный тренер Украины Григорий Варжеленко

Украинский футбол понес тяжелую утрату. Ушел в мир иной легенда никопольского футбола Григорий Варжеленко.

В возрасте 73 лет скончался известный украинский тренер Григорий Варжеленко. Печальную весть сообщила пресс-служба футбольного клуба Никополь.

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Воспитал ряд звезд и посвятил жизнь родному городу

Григорий Варжеленко родился 8 марта 1950 года в Никополе. В родном городе начал заниматься футболом. Сначала играл за никопольский Трубник, а в 1968 году получил приглашение в киевское Динамо. В столичном клубе Варжеленко играл за дублирующий состав.

Впоследствии Григорий Тихонович вернулся в Никополь. Также играл за хмельницкое Динамо. Был капитаном юношеской сборной СССР. Из-за многочисленных травм вынужден был заблаговременно завершить игровую карьеру.

Однако Варжеленко не оставил футбол, перейдя на тренерскую работу. Работал с житомирским Полесьем, входил в тренерские штабы Зирки и алчевской Стали. Однако большую часть жизни отдал командам родного Никополя.

По итогу сезона 1996/97 никопольский Металлург стал бронзовым призером Первой лиги. Григорий Тихонович воспитал целый ряд футбольных звезд. Среди них стоит выделить легендарного динамовца Павла Яковенко, игрока сборной Украины Дмитрия Топчиева, экс-форварда Днепра Николая Кудрицкого. Был заслуженным тренером Украины.

Умер Григорий Тихонович Варжеленко / ФК Никополь

С 2016 года Варжеленко возглавлял ФК Никополь. Из-за полномасштабной войны клуб прекратил выступления на профессиональном уровне. Однако в конце прошлого года ФК Никополь возобновил деятельность.

Григорий Тихонович оставался в родном городе, несмотря на постоянные обстрелы оккупантов. И все же война забрала много сил и здоровья у легендарного тренера.