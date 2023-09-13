Не знают правил: европейская сборная по ошибке потеряла игроков перед игрой отбора на Евро

Сборная Греции провела матч 6 тура отбора к Евро-2024. Подопечные Густаво Поэта без лишних трудностей обыграли Гибралтар.

Целых пять мячей влетело в ворота скромных гостей из Гибралтара. Греческие ворота остались "сухими". Финальный свисток зафиксировал разгромную победу греков 5:0. Однако перед поединком этой европейской сборной были кадровые проблемы.

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Досадная ошибка, не повлиявшая на результат

Греческая федерация футбола известила главного тренера Густаво Поэта неутешительные новости – четыре футболиста его команды не смогут сыграть в 6-м туре отбора на Евро из-за перебора желтых карт. Поэтому тренеру нужно было прибегнуть к ротациям в составе.

Однако даже с этим команда справилась и легко обыграла соперника.

Самое интересное, что в финале этой истории выплыло, что местная федерация грубо ошиблась при подсчете предупреждений. Оказалось, что эти вроде бы "дисквалифицированные" футболисты могли спокойно сыграть против Гибралтара, ведь имеют в своем активе по две карточки, а не по три, которые заставляют их пропускать следующий матч отбора на Евро-2024.

Кого греческая федерация ошибочно дисквалифицировала – Константиноса Цимикаса, Петроса Манталоса, Димитроса Курбелиса и Манолиса Сиописа. Все они из-за ошибки пролетели мимо заявки греков на домашнюю игру.

Руководитель всех греческих сборных признал ошибку и заверил, что те люди, которые грубо ошиблись, будут наказаны.