Не знают правил: европейская сборная по ошибке потеряла игроков перед игрой отбора на Евро
Источник:Gezzetta.gr
Сборная Греции провела матч 6 тура отбора к Евро-2024. Подопечные Густаво Поэта без лишних трудностей обыграли Гибралтар.
Целых пять мячей влетело в ворота скромных гостей из Гибралтара. Греческие ворота остались "сухими". Финальный свисток зафиксировал разгромную победу греков 5:0. Однако перед поединком этой европейской сборной были кадровые проблемы.
Смотрите также Сандерленд презентовал Русина на фоне памятника, подсветившегося в цветах флага Украины: видео
Досадная ошибка, не повлиявшая на результат
Греческая федерация футбола известила главного тренера Густаво Поэта неутешительные новости – четыре футболиста его команды не смогут сыграть в 6-м туре отбора на Евро из-за перебора желтых карт. Поэтому тренеру нужно было прибегнуть к ротациям в составе.
Однако даже с этим команда справилась и легко обыграла соперника.
Самое интересное, что в финале этой истории выплыло, что местная федерация грубо ошиблась при подсчете предупреждений. Оказалось, что эти вроде бы "дисквалифицированные" футболисты могли спокойно сыграть против Гибралтара, ведь имеют в своем активе по две карточки, а не по три, которые заставляют их пропускать следующий матч отбора на Евро-2024.
Кого греческая федерация ошибочно дисквалифицировала – Константиноса Цимикаса, Петроса Манталоса, Димитроса Курбелиса и Манолиса Сиописа. Все они из-за ошибки пролетели мимо заявки греков на домашнюю игру.
Руководитель всех греческих сборных признал ошибку и заверил, что те люди, которые грубо ошиблись, будут наказаны.
- Отметим, что после 5 сыгранных матчей Греция занимает третье место в группе "В" отбора на Ево-2024. Команда Поэта набрала 9 баллов. Столько же у Нидерландов, которые идут по другим. Единоличным лидером таблицы является Франция – максимальные 15 очков.
- Свой следующий матч Греция проведет 13 октября на выезде против Ирландии.