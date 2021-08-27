На Grand Slam зажигаются новые звезды, Костюк имеет шансы стать одной из них, – Барбара Шетт

Уже 30 августа стартует US Open. За победу на турнире будут соревноваться и украинские теннисистки. Об их шансах, а также фаворитах US Open рассказала эксперт по теннису Eurosport Барбара Шетт

– Чем нынешний US Open будет отличаться от предыдущих?

– Это будет иначе, поскольку теперь по крайней мере есть зрители – у нас будет полный стадион и это невероятно. В прошлом году нам так не хватало этого настроения в Нью-Йорке! Если же говорить об игроках, то можно отметить смену фокуса внимания с Серены Уильямс, чего не было уже несколько лет. Это новый турнир Grand Slam, последний в году, и на карту поставлено многое. Мы все в восторге от этого, но жаль, что нас там нет!

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– Чего можно ожидать от украинских теннисисток на нынешнем открытом чемпионате США?

– Элина Свитолина всегда на слуху, но раньше она не побеждала на Grand Slam. Я думаю, что часто она занимает слишком оборонительную позицию в игре. Ей не хватает мощной наступательной тактики. У нее, безусловно, есть стиль игры, она последовательна, но для игр Grand Slam этого не хватает. Для меня было бы неожиданностью увидеть, как она причиняет кому-то значительные проблемы.

Другие, включая Марту Костюк, на самом деле играли хорошо. Мы наблюдали, как она уверенно выступала на Уимблдоне. У нее не так много опыта, но она, безусловно, игрок, который может составить конкуренцию.

На Играх Grand Slam нередко зажигаются новые звезды и Марта имеет все шансы стать одной из них.

Все может произойти в женском турнире, но, как на меня, Эшли Барти — безусловный фаворит, так как она очень последовательно сыграла большинство матчей и недавно выиграла титул. Поэтому, для всех теннисисток самой главной целью будет победить Эшли Барти. Кроме того, все мы знаем, что розыгрыш снова открыт.

– Может ли Наоми Осака выиграть US Open в этом году?

– Я думаю, в этом году она недостаточно играла в теннис, чтобы нанести вред или выиграть очередной титул US Open. Это мое мнение, но мы знаем: если она на высоте своей игры, она может победить любого. Дело не только в физической подготовке, но и в уме. Я думаю, она сейчас волнуется, из-за того, что к ней приковано дополнительное внимание. Вероятно, она испытывает давление, хотя СМИ действительно уважают ее проблемы. Мы увидим в начале турнира, как она справится и какова ее физическая и моральная подготовка, а потом уже можно будет делать выводы. Я не думаю, что в этом году у нее было достаточно практики, чтобы завоевать очередной титул Grand Slam.

– Кто выиграет женский титул?

– Я думаю, Эшли Барти, потому что она сыграла больше всего матчей в этом году и достигла наибольшего успеха. Она – самый последовательный игрок. Эш выиграла Уимблдон и недавний Мастерс в Цинциннати, и она морально готова и чувствует себя хорошо. На днях я послала ей сообщение, чтобы поздравить ее, а она написала: "Это была довольно тяжелая неделя, я должна сказать". На это я ответила: "Это более чем уверенно, это на самом деле невероятно". Я думаю, что она также нашла правильный баланс. Она хорошо проводит время на площадке, но также точно знает, что делать. У нее такое разнообразие, а ее игры действительно плавные. Всем остальным, кому больше нравится одномерный теннис, дома всегда немного неудобно.