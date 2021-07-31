Горжусь тобой: Билодид поздравила украинскую дзюдоистку, которая принесла медаль Азербайджану

Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх-2020 в Токио в дзюдо в весе свыше 78 килограмм. Эта награда пойдет в копилку Азербайджана, ведь Ирина ранее сменила гражданство.

Дарья Билодид в инстаграме поздравила свою коллегу Киндзерскую с достижением.

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"Ируся, ты такая молодец. Так горжусь тобой. Ты это заслужила и достойно прошла весь путь к медали", – написала Билодид.



Сториз Дарьи Билодид / Скриншот

В поединке за бронзу Игр-2020 она иппоном одолела представительницу Китая Сю Шиян. К соревнованиям в Токио 30-летняя уроженка Каменец-Подольского готовилась в Киеве. Для спортсменки бронза Олимпийских игр стала лучшим достижением в карьере.

Почему Киндзерская сменила гражданство

Ирина Киндзерская вышла замуж за гражданина Азербайджана и сменила гражданство в 2017 году.

На летней Олимпиаде-2012 в Лондоне она стала пятой, продемонстрировав лучший результат среди украинских дзюдоистов. Под украинским флагом она становилась чемпионкой Европы и мира среди молодежи.

По словам главного тренера сборной Украины по дзюдо Виталия Дубровы, в сборной Украины Ирина Киндзерская имела много конкурентов в своей категории, поэтому решила, что в составе сборной Азербайджана будет иметь больше шансов пробиться на Олимпиаде. Также там лучше финансовые условия.