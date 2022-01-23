"Гонки на снегу": На Харьковщине состоялись потрясающие соревнования Кубка мира

Украина впервые принимает Кубок мира по сноукайтингу. Это молодой и зрелищный вид спорта, где покоряют одновременно лед и воздух.

Площадкой для соревнований стала обледеневшая поверхность Печенежского водохранилища на Харьковщине. Соревнования возобновили после летней паузы из-за пандемии, поэтому к Хотимли, поселку на берегу Салтовского моря, приковано внимание спортсменов мира.

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Впервые сноукайтинг возник в 1970 годах

Вице-президент Международной ассоциации кайтинга Спирос Кротис отметила, что очень дружественная атмосфера и хорошая организация, поэтому они приехали именно в Украину. Участие принимает много украинских спортсменов и из-за пандемии лишь несколько из других стран.

Однако в будущем (2023 – 24 канал) году участников будет еще больше, ведь они увидят, какое здесь классное место,

– уверена Кротис.

Кайтинг – довольно молодой спорт. Впервые парашют при спуске снежными склонами использовали в 1970 годах.

Летние кайты в 2024 году войдут в олимпийскую программу, зимние – еще только на пути к этому. Несмотря на новизну, уже есть множество фанатов, которые рассекают под парусом на льду, а летом – на волнах.

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"Я, честно говоря, увидел, как ребята катаются и все. Меня это захватило и все пошло", – пояснил один из сноукайтеров.

Некоторые уже по 10 лет в этом спорте. "Это удовольствие, драйв, сумасшедшая скорость. Все зависит от умения управлять кайтом. Кайт по сути – это парашют, параплан, уменьшенная копия", – считает опытный сноукайтер.

Яснолобов – чемпион Украины сноукайтингу

Одним из лидеров украинского сноукайтинга является Дмитрий Яснолобов. Он чемпион мира по кайтам на снегу. За несколько дней Кубка гонщики соревновались в скорости. Кайт можно разогнать и до 100 километров в час.

Максимальная скорость – 72 километра в час, а длина трека за сегодня 87 километров. Я всю сознательную жизнь в парусном спорте. Летом – это вода, а зимой, кроме кайта и лыж, у нас парусным спортом не займешься в Харькове. Именно поэтому это те же самые гонки, только на снегу. Драйвово, экстремально. Дмитрий Яснолобов Чемпион мира по кайтам на снегу

Еще одно направление соревнований – выносливость. Профи удается преодолеть 2-часовой марафон на льду даже под порывистым ветром.