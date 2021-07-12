Гонки NASCAR пришлось прервать из-за ямы на трассе

Во время гонки серии NASCAR в Атланте произошла нештатная ситуация. Из-за ямы на дороге гонку пришлось на 20 минут остановить.

На автодроме Atlanta Motor Speedway во время гонки возникла яма. Организаторы сразу же остановили гонки красными флагами. Работникам понадобилось около 20 минут, чтобы залатать дыру.

Дорожное покрытие автодрома в Атланте нуждается в замене. Это планировали сделать в межсезонье. Но проблемы с ним начали появляться уже.

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Последний раз замену покрытия на автодроме делали еще 24 года назад.