Головой в девятку: Динамо U-19 забило Баварии на старте матча – видео гола
23 ноября 2021 , 17:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Киевское Динамо U-19 в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА принимает Баварию на стадионе имени Лобановского. Хозяева поля открыли счет уже на 7-й минуте матча.
Гол забил капитан команды Яцик. Диалло промчался левым флангом, отдал пас на Овчаренко, а тот вырезал мяч в район 11-метровой отметки. Там уже был Яцик, который головой точно направил мяч под правую "девятку".
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Видео гола Яцика
Динамо – лидер группы
- Подопечные Игоря Костюка после четырех туров лидируют в группе Е, имея в своем активе три победы (все с крупным счетом) и одну ничью. Так, на старте турнира киевляне обыграли португальскую Бенфику 4:0, затем на выезде нанесли поражение Баварии 4:0, сыграли в гостях вничью с Барселоной 0:0 и дома выиграли у испанцев 4:1.
- Если динамовцам удастся вновь победить немецких футболистов, которые являются аутсайдерами турнира, то они сделают весомую заявку на то, чтобы занять первое место в группе. А вот у Баварии задача явно скромнее. Команда еще не набрала ни одного очка и еще ни разу не забивала.