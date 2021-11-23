Головой в девятку: Динамо U-19 забило Баварии на старте матча – видео гола

Киевское Динамо U-19 в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА принимает Баварию на стадионе имени Лобановского. Хозяева поля открыли счет уже на 7-й минуте матча.

Гол забил капитан команды Яцик. Диалло промчался левым флангом, отдал пас на Овчаренко, а тот вырезал мяч в район 11-метровой отметки. Там уже был Яцик, который головой точно направил мяч под правую "девятку".

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Видео гола Яцика

Динамо – лидер группы