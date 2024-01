"Любовь всегда актуальна": вратарь Динамо, шокировавший Барселону, признался любимой – фото

В украинском футболе еще один игрок простился с холостяцкой жизнью. Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет услышал вожделенное "да" от любимой.

7 января 2024 года Руслан Нещерет поделился фотографиями из счастливых событий в его жизни и жизни их пары, которая создаст новую украинскую семью. Интересно, что футболист сообщил об признании с опозданием.

Услышал желанное "да" от любимой

Ведь под фото обручальные кольца на фоне фразы "Will you marry me?" ("Выдешь за меня замуж?") написала дата 17 декабря 2023 года. Пара решила скрыть свое радостное событие, отметив, что любовь всегда актуальна.

17.12.2023. Любовь всегда актуальна,

– подписал коротко голкипер.



Нещерет сделал предложение любимой / Фото с инстаграмма вратаря



Нещерет услышал "да" от любимой / Фото с инстаграмма футболиста

Одним из первых, кто поздравил Нещерета и его возлюбленную в комментариях под публикацией, стал его бывший одноклубник по киевскому Динамо Илья Забарный. Также с праздником пара поздравили другие футболисты – игрок ровенского Вереса Андрей Близниченко и защитник киевского Динамо Максим Дячук.

