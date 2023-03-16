Нокаутировал чемпиона мира: пушка Зинченко признана лучшим голом Арсенала в феврале – видео
Источник:твиттер Арсенала
Защитник лондонцев впервые забил за новую команду только в феврале. Впрочем, этот гол стал лучшим среди "канониров" в прошлом месяце.
Летом в прошлом году Александр Зинченко перешел из Манчестер Сити в Арсенал. В новом клубе украинец сразу стал одним из важнейших футболистов.
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В первом же матче игрок отдал результативную передачу, а в феврале забил свой первый гол в составе "канониров". Произошло это в результативной игре 24 тура АПЛ против Астон Виллы.
Это был второй гол Арсенала, что позволило ему сравнять счет в матче (2:2). Александр мощным выстрелом поразил ближний угол ворот Эмилиано Мартинеса. В итоге лондонцы вырвали победу со счётом 4:2.
В результате этот удар был признан лучшим голом Арсенала в феврале. За украинца отдали свои голоса 40% болельщиков, что позволило опередить Букайо Сака и представительницу женской команды Стену Блэкстиниус.
Видео трех лучших голов февраля от Арсенала:
Отметим, что Зинченко был второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Арсенале. Его команда лидирует в чемпионате Англии, опережая Манчестер Сити на пять баллов.