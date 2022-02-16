Гол Роналду вырвал для Манчестер Юнайтед победу и место в зоне Лиги чемпионов
16 февраля 2022 , 08:27Читати новину українською
Манчестер Юнайтед обыграл Брайтон в перенесенном матче 18 тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0
Голы: Роналду, 51, Фернандеш, 90+7
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Все основные события пришлись на второй тайм. Сразу после перерыва Роналду открыл счет, забив свой первый мяч в 2022 году, сообщает 24 канал.
Через несколько минут Данк получил удаление. В большинстве МЮ лишь на седьмой компенсированной минуте окончательно лишили себя беспокойства. Отличился Бруну Фернандеш.
После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 43 очка и переместился на четвертое место в турнирной таблице. Брайтон занимает 9 позицию.
Манчестер Юнайтед – Брайтон видеообзор