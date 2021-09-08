Главу Федерации хоккея Беларуси дисквалифицировали на 5 лет за политическое давление на игроков

Международная федерация хоккея решила на 5 лет дисквалифицировать председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Причина – политическое давление на спортсменов из-за ситуации в Беларуси. Также в отношении него проводилось расследование причастности к гибели протестующего в Минске.

Независимая дисциплинарная комиссия Международной федерации хоккея (МФХ) десять месяцев проводила расследование в отношении Баскова. И установила, что он нарушает кодекс поведения МФХ и Олимпийской хартии.

"Басков пытался непосредственно влиять на других, чтобы поддержать правительство Беларуси, и угрожал и дискриминировал белорусских спортсменов за их политическое мнение. Басков злоупотреблял своим положением представителя хоккея с целью поддержки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко", – говорится в сообщении МФХ.

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Расследование против Баскова началось 25 ноября 2020 года. Произошло это после того, как СМИ сообщили о его возможной причастности к гибели протестующего Романа Бондаренко 11 ноября 2020 года на Площади Перемен в Минске. На ней активисты постоянно вывешивали бело-красно-белые ленты. Группа людей решила их срезать. Во время этого они напали на Бондаренко. Он получил тяжелые травмы и скончался на следующий день. Среди присутствующих там был и Басков.

МФХ получила об этом сообщение от Белорусского фонда спортивной солидарности. И поручила провести расследование независимой следственной компании.

Следователи не смогли окончательно установить причастность Баскова к гибели Бондаренко. Зато указали на его близость к Лукашенко и давление на неугодных системе спортсменов

Басков оценивается как заядлый поклонник президента Беларуси Александра Лукашенко и участвовал в политических митингах за Лукашенко в 2020 году. В июне 2020 года Басков написал открытое письмо с критикой спортсменов, которые поддерживали белорусское оппозиционное движение. Следователи также указали, что Басков в качестве спортивного руководителя уволил нескольких "ненадежных" спортсменов и тренеров,

– отметили в Международной федерации хоккея.

Кроме того, там использовали данные Белорусского фонда спортивной солидарности, где Баскова обвинили в нарушении права на свободу убеждений, требуя от белорусских спортсменов поддержки президента Лукашенко и запрете критиковать режим.

Также в МФХ напомнили, что Басков является членом исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси, на который Международный олимпийский комитет еще 7 декабря 2020 года наложил санкции.

Баскова отстранили от всей национальной и международной хоккейной деятельности на пять лет, начиная с 10 сентября 2021 года и заканчивая 9 сентября 2026 года.