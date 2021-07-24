Украинский гимнаст Радивилов не смог выйти в финал коронной дисциплины из-за досадной ошибки
24 июля 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:24 канал
Титулованный украинский гимнаст Игорь Радивилов выбыл из борьбы за медали в опорном прыжке на Олимпийских играх-2020. Радивилов не смог преодолеть квалификацию.
Радивилов ошибся на приземлении
В квалификации Игорь выполнил два прыжка. За первый он получил 9,016, на втором ошибся на приземлении и получил 7,933.
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Итоговая оценка за два прыжка у Радивилова – 14,074 и 10 место. В финал выходят 8 спортсменов.
Игорь был единственным представителем Украины в этом виде.
Также украинцу не удалось пройти в финал на кольцах.
Что известно о Радивилове
- Украинский спортсмен завоевал "бронзу" на Олимпийских играх 2012 года. Также в активе Игоря два "серебра" на чемпионатах мира (2013, 2017) и "бронза" в 2019 году.
- Радивилов – четырехкратный чемпион Европы, серебряный и дважды бронзовый призер Европейских игр. Всего на счету гимнаста 25 медалей на различных соревнованиях.
- Коронная дисциплина Игоря – опорный прыжок.