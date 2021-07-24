Украинский гимнаст Радивилов не смог выйти в финал коронной дисциплины из-за досадной ошибки

Титулованный украинский гимнаст Игорь Радивилов выбыл из борьбы за медали в опорном прыжке на Олимпийских играх-2020. Радивилов не смог преодолеть квалификацию.

Радивилов ошибся на приземлении

В квалификации Игорь выполнил два прыжка. За первый он получил 9,016, на втором ошибся на приземлении и получил 7,933.

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Итоговая оценка за два прыжка у Радивилова – 14,074 и 10 место. В финал выходят 8 спортсменов.

Игорь был единственным представителем Украины в этом виде.

Также украинцу не удалось пройти в финал на кольцах.

Что известно о Радивилове