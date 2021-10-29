Гибель футболиста Эмилиано Сала: суд назвал виновного в авиакатастрофе
Источник:Sky Sports
Присяжные сочли виновным 67-летнего бизнесмена Дэвида Хендерсона в авиакатастрофе, во время которой погиб футболист Эмилиано Сала, а также пилот Дэвид Ибботсон. Именно Хендерсон организовал перелет из Нанта в Кардифф, во время которого самолет и упал в Ла-Манш.
10 из 12 присяжных проголосовали за то, чтобы признать Хендерсона виновным в создании угрозы безопасности людей при перелете. Приговор ему будет вынесен 12 ноября. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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В ходе судебного заседания прокуроры предоставили доказательства, что Хендерсон разрешил управлять самолетом пилоту, у которого не было лицензии коммерческого пилота, а также квалификации летать ночью. При этом владелица самолета Piper Malibu обратилась с просьбой к Хендерсону больше не давать пилоту Ибботсону управлять воздушным судном из-за нескольких нарушений воздушного пространства, которые он совершил. Однако Хендерсон проигнорировал эти просьбы.
Кроме того, после авиакатастрофы Хендерсон направил сообщение своим знакомым с просьбой хранить молчание, предупреждая, что это "откроет банку с червями".
Гибель Эмилиано Сала: главное
- Самолет с футболистом Эмилиано Сала пропал 21 января 2019 года. Он летел из Нанта в Кардифф, где должен был присоединиться к своей новой команде, куда перешел за рекордные для Кардиффа 18 миллионов фунтов стерлингов.
- Самолет с футболистом пропал с радаров над Ла-Маншем в 20:23. Уже через семь минут началась спасательная операция. До этого самолет летел на высоте 1500 метров. А исчез с радаров, когда опустился до высоты 700 метров. Перед этим пилот попросил об экстренной посадке.
- Спасательная и поисковая операция длилась три дня. Но потом ее пришлось остановить. Помешала непогода – туман. Кроме того, шансы обнаружить футболиста и пилота живыми были крайне малы.
- За поиск взялись частные спасатели. Обломки самолета и тело обнаружили 3 февраля. Но долго не могли добраться туда из-за сильных приливов. Лишь 7 февраля тело таки подняли на поверхность. Это был Эмилиано Сала. Тело пилота Дэвида Ибботсона так и не обнаружили.
- Экспертиза установила, что перед смертью футболист испытал влияние опасных газов, которые могли привести к таким симптомам, как судороги, потеря сознания и сердечный приступ. Вполне возможно, что самолет был неисправен на время полета, и именно из-за влияния газов Ибботсон потерял управление. Однако официальная причина смерти Эмилиано Сала травма головы и грудной клетки.