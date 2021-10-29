Гибель футболиста Эмилиано Сала: суд назвал виновного в авиакатастрофе

Присяжные сочли виновным 67-летнего бизнесмена Дэвида Хендерсона в авиакатастрофе, во время которой погиб футболист Эмилиано Сала, а также пилот Дэвид Ибботсон. Именно Хендерсон организовал перелет из Нанта в Кардифф, во время которого самолет и упал в Ла-Манш.

10 из 12 присяжных проголосовали за то, чтобы признать Хендерсона виновным в создании угрозы безопасности людей при перелете. Приговор ему будет вынесен 12 ноября. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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В ходе судебного заседания прокуроры предоставили доказательства, что Хендерсон разрешил управлять самолетом пилоту, у которого не было лицензии коммерческого пилота, а также квалификации летать ночью. При этом владелица самолета Piper Malibu обратилась с просьбой к Хендерсону больше не давать пилоту Ибботсону управлять воздушным судном из-за нескольких нарушений воздушного пространства, которые он совершил. Однако Хендерсон проигнорировал эти просьбы.

Кроме того, после авиакатастрофы Хендерсон направил сообщение своим знакомым с просьбой хранить молчание, предупреждая, что это "откроет банку с червями".

Гибель Эмилиано Сала: главное