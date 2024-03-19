Экзамен против "бундестим": Украина сыграет против одной из самых титулованных сборных мира
19 марта 2024, 11:09Читати новину українською
Источник:УАФ
Украинская сборная по футболу договорилась о третьем контрольном спарринге. Команда Сергея Реброва встретится в товарищеской игре с Германией.
Товарищеская встреча запланирована на 3 июня 2024-го года. Матч состоится в немецком Нюрнберге на стадионе "Мак Морлок".
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Один из самых титулованных соперников в мире