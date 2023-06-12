Tanke Schön: украинские болельщики подготовили особый баннер на матч против Германии

Болельщики сборной Украины подготовили особый баннер на матч против сборной Германии, который состоится 12 июня в Бремене. На нем будет благодарность от украинского народа за поддержку в войне с Россией.

Матч между сборными Германии и Украины состоится в Бремене на "Везерштадионе". Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

К теме Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных

Для сборной Германии это будет исторический матч – 1000-й в ее истории. А на этой игре украинские болельщики решили отблагодарить немецкий народ за помощь. Флэшмоб получил название "Tanke Schön".

Акцию устраивает гуманитарный штаб Рестовратор. Картопляне військо", а идея принадлежит волонтерам-журналистам Леониду Веселкову, Николаю Василькову и художнику Андрею Ермоленко. Именно последний и нарисовал баннер, который поднимут на трибунах. На нем нарисован леопард, везущий на спине маленького мальчика.

Баннер с Леопардом, который везет украинского мальчика на спине / иллюстрация Ермоленко

"Так мы благодарим немецкое правительство за танки Леопарды и просим не прекращать помощь", – рассказал Николай Васильков.

Украинская акция будет называться "Tanke Schön" / фото Николая Василькова

Также лозунг "Tanke Schön" будет раздаваться из украинских секторов и во время матча. А на игру украинские болельщики придут в футболках с логотипом акции и будут раздавать украинскую символику немцам.