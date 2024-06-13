Германия – Шотландия: где смотреть матч-открытие Евро-2024 по футболу

В пятницу, 14 июня, начнется чемпионат Европы-2024 по футболу. В этом году футбольный турнир примет Германия, которая как раз откроет программу Евро.

14 июня в 22:00 (по киевскому времени) начнется матч-открытие Евро-2024 по футболу, в котором Германия сыграет против Шотландии. Это будет единственный поединок первого игрового дня чемпионата Европы в Германии, сообщает 24 Канал.

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Кто покажет первый матч Евро-2024

Сборные Германии и Шотландии попали в одну группу "А" вместе с Венгрией и Швейцарией, которые сыграют между собой 15 июня.

Эти национальные команды сыграют свой 18-й очный поединок в истории противостояний. До этого "бундестим" 8 раз одерживал победу. Зато шотландцы торжествовали только в 4-х встречах. Еще 5 игр заканчивались мировыми.

Перед стартовым свистком состоится церемония открытия 17-го чемпионата Европы по футболу.

Матч-открытие Евро-2024 Германия – Шотландия состоится на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Украинские болельщики смогут посмотреть дебютный матч Евро-2024 на медиасервисе MEGOGO, который покажет все поединки турнира. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Встречи Германия – Шотландия на Евро-2024 покажут также по местным телеканалам Общественного в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).