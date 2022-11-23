Поплатились за расточительность: Германия неожиданно проиграла Японии в первом матче на ЧМ-2022

Сборная Германии сыграла первый матч на ЧМ-2022 против Японии. Создав немало моментов, чтобы забить, команда в итоге уступила.

Германия – Япония 1:2

Голы: Гюндоган, 33 (пен) – Доан, 75, Асано, 83

Германия предприняла очередной поход за чемпионством матчем против Японии. Хотя этот матч для немцев легок не был.

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Японцы сразу показали, что готовы дать бой. И уже в дебюте встречи отправили мяч в ворота соперника. Отобрав мяч в центре поля, они организовали скорый контрвыпад, когда Маэда замыкал прострел. Но оказалось, что нападающий оказался в офсайде, когда Рюдигер вовремя его "пропустил".

Следует отметить, что Маэда выступает за шотландский Селтик, а Рюдигер – игрок испанского Реала. И они сыграли друг против друга в Лиге чемпионов.

Такое начало заставило немцев "проснуться". И уже после этого они начали давить на ворота соперника. Только за первый тайм они 13 раз пробивали по воротам соперника.

Не дали пенальти, дали пенальти.

В середине первого тайма немцы требовали пенальти за игру рукой Эндо в штрафной. Арбитр даже просматривал видеоповтор, но пенальти не назначил.

А вот когда голкипер японцев сбил соперника в штрафной, то уже причин не назначать пенальти не было. И на 33-й минуте Гюндоган открыл счет в этом матче.

Еще один не засчитанный гол

В конце первого тайма немцы забили еще один гол. Голкипер справился с первым ударом, но после добивания Гаверца отправил мяч в ворота соперника. Но этот гол не засчитали из-за офсайда.

Расплата за расточительство

Во втором тайме такого тотального превосходства немцев уже не было. Японцы сумели отвести игру от своих ворот. Да и сами стали предпринимать попытки сравнять счет. И это принесло результат.

Немцы тоже не слишком прессинговали. Хотя тот же Гюндоган мог оформить дубль. Но мяч после его удара попал в штангу.

Шок для Германии

На 73-й минуте поздравления от партнеров уже принимал Нойер. Он отреагировал на ближний удар Ито. После этого Сакай мог отправлять мяч в пустой угол ворот. Но пробил гораздо выше.

А через две минуты уже одного Нойера было мало. И снова голкипер отразил первый удар соперника – Минамино, который за минуту до этого вышел на поле, пробивал с острого угла. Но Доан оказался на добивании и пробил по центру – на этот раз мяч влетел в ворота.

А уже на 83-й минуте в ворота Германии влетел второй гол. Асано получил пас со своей половины поля, избежал офсайда, выиграл борьбу у Шлоттербека и с острого угла пробил над Ноером под перекладину.

Уже в конце встречи немцы пошли на штурм ворот соперника. Шансы забить имели Фуллкруг и Горетцка. Но пробивали мимо ворот.

На последней компенсированной минуте даже Нойер ушел на подачу по стандарту. Но удар Зюле был заблокирован.

В итоге Германия проиграла первый матч на ЧМ-2022. Япония же праздновала победу, возглавив группу E.

Видеообзор матча Германия – Япония: