Повторение лучшего результата в карьере: Гераскевич успешно начал сезон на Кубке мира

Закончился первый этап Кубка мира-2023/2024 по скелетону. Он проходил в китайском Яньцине.

Старт сезона стал очень успешным для единственного украинского представителя в скелетоне на этапах Кубка мира. Владислав Гераскевич повторил свой лучший результат в карьере на таком уровне, заняв шестое место, пишет 24 Канал.

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Прекрасное начало сезона

В первом заезде украинский спортсмен финишировал восьмым, показав время 1:01:48 минуты с отставанием от лидера в 0:77 секунды. Во второй попытке Гераскевич продемонстрировал лучший результат – 1:00.95 и смог подняться на две позиции.

Финальное время украинского спортсмена – 2:02:43 минуты. Это позволило Владиславу занять шестое итоговое место и повторить свой рекорд на этапах Кубка мира, ранее аналогичный результат ему удалось продемонстрировать на этапе в латвийской Сигулде в сезоне-2021/2022.

Скелетон (мужчины). Первый этап Кубка мира-2023/24. Яньцин

Кристофер Гроттер (Германия) 2:01.20 минуты Чэнь Вэньхао (Китай) +0.43 Янь Вэньган (Китай) +0.48 Юнг Син Ги (Республика Корея) +0.82 Инь Чжэн (Китай) +0,92 Владислав Гераскевич (Украина) +1.23

Отметим, что предыдущий сезон Кубка мира Владислав Гераскевич окончил на 13-м месте в общем зачете. Его лучшим результатом была десятая позиция на первом этапе в Канаде.

. Следующий этап Кубка мира состоится 8 декабря во французском Ла-Плане.