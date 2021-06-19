Возвращение "группы смерти": где смотреть Евро-2020 – расписание матчей 19 июня

В субботу, 19 июня, на чемпионате Европы по футболу пройдут заключительные матчи 2 тура группового этапа. Зрители смогут увидеть в деле главных фаворитов на победу в текущем турнире.

Венгрия – Франция

Первая игра 19 июня будет сыграна на "Пушкаш Арене" в 16:00. Местная сборная Венгрии встретится с действующими чемпионами мира – французами.

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Вряд ли у кого-то есть сомнения относительно того, кто выйдет победителем в этой паре. Учитывая подбор футболистов, "Ле Бле" может абсолютно спокойно забить 2-3 гола уже в первом тайме. В итоге останется довести дело до логической победы. Как бы то ни было, игра покажет действительно ли Франция так сильна, как все думают.

Португалия – Германия

Продолжат игровую программу 19 июня чемпионата Европы национальные команды Португалии и Германии. Они встретятся на "Альянц Арене" в 19:00. Хоть немцы и котируются номинальными гостями, все прекрасно понимают, что они играют в родных стенах, а значит, у них более высокие шансы на победу. Однако португальцы являются чемпионами Европы.

Испания – Польша

Последний матч 2 тура групповой стадии чемпионата Европы состоится в Севилье. На "Эстадио Ла Картуха" Испания встретится с Польшей. Свисток, сигнализирующий о начале встречи, прозвучит в 22:00.

Судя по букмекерской линии, "Фурия Роха" должна получить здесь убедительную викторию, не заметив сопротивления.