Где и когда смотреть гонки чемпионата Европы 2024 по биатлону

В среду, 24 января, в словацком Брезно-Осрбли начнется чемпионат Европы по биатлону. Посмотреть гонки можно будет на диджитал-платформе Суспильне Спорт.

С 24 по 28 января в словацком Брезно-Осрбли пройдет чемпионат Европы 2024 года по биатлону. Предлагаем ознакомиться с календарем соревнований.

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В рамках второго этапа пройдут индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования у мужчин и женщин, а также смешанные эстафеты. Всего можно будет насладиться восемью гонками.

Расписание чемпионата Европы 2024

24.01 (11:30) | Мужская индивидуальная гонка (20 км)

24.01 (15:30) | Женская индивидуальная гонка (15 км)

26.01 (12:00) | Мужской спринт (10 км)

26.01 (15:30) | Женский спринт (7,5 км)

27.01 (12:00) | Мужская гонка преследования (12,5 км)

27.01 (17:00) | Женская гонка преследования (10 км)

28.01 (11:45) | Смешанная естафета

28.01 (15:00) | Одиночная смешанная эстафета

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Житомир и т.д.).